Drie instellingen die verantwoordelijk zijn voor tbs-klinieken in Nederland stappen naar de rechter omdat zij hulp eisen van de Staat bij hun financiële problemen, meldt Nieuwsuur donderdagavond. Er zou structureel te weinig geld overgemaakt worden voor de behandeling van de cliënten.

In gesprek met de het programma stelt een van de klinieken, Inforsa, vast dat het volgend jaar opnieuw met een verlies blijft zitten, terwijl de laatste vier jaar al een tekort van vier miljoen euro moest worden weggewerkt vanuit het eigen vermogen.

Volgens directeur Dick de Wit kan met het geld dat binnenkomt vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid maar één begeleider voor een groep van 10 tbs'ers worden gezet. De Wit noemt het een "gevaarlijke werkwijze" en zegt dat er tenminste één extra verzorger per tien tbs'ers noodzakelijk is.

Een extra bijdrage van 2 miljoen euro per jaar is volgens de directeur een stap in de goede richting.

In het kort geding hopen de klinieken de rechter te overtuigen dat het budget aangepast moet worden aan de kosten die gemaakt worden, omdat anders het "gewenste veiligheidsniveau" in het geding komt.