De politie heeft op de eerste dag van de massale inval in het woonwagenkamp in het Brabantse Lith acht handgranaten gevonden. Ook is een vuurwapen aangetroffen, zo is donderdag gemeld.

Het kamp en de omgeving zijn sinds 6.00 uur volledig afgesloten en binnengevallen. Ook een chalet in Friesland werd binnengevallen door arrestatieteams.

"De teams werden ingezet in verband met de arrestatie van een vierde verdachte in het onderzoek. De kans bestond dat hij op één van de locaties aanwezig was, maar hij werd echter niet aangetroffen. Naar hem wordt nog gezocht."

De acht explosieven werden gevonden in Lith. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moest ter plaatse komen om de omgeving veilig te stellen. De doorzoeking gaat vrijdag verder, de bewoners zijn elders ondergebracht.

De aangetroffen handgranaten. (Foto: Politie Oost-Brabant)

Kopstukken familie R. opgepakt

Het onderzoek is op de familie R. gericht. 'Kopstukken' van deze criminele familie Martien R., zijn zoon en een oom werden al eerder opgepakt. Vorige week werd al een woonwagenkamp in Oss binnengevallen. Daarbij werden zware vuurwapens en grote hoeveelheden drugs en geld gevonden.

De verdachten zitten in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Of er meer invallen zullen plaatsvinden, wordt omwille van het onderzoek niet bekendgemaakt.