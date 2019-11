Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen Rahiied A. geëist op verdenking van het plegen van vier moorden en zeven pogingen daartoe. De man (23) sloeg toe door zijn slachtoffers insuline toe te dienen in vier zorginstellingen waar hij als verzorgende werkte.

In één geval ging het volgens het OM niet om een poging tot moord, maar om een poging tot doodslag. Ook is er een beroepsverbod van 25 jaar in de zorg tegen de man geëist.

De officier wees erop dat A. "telkens opnieuw" slachtoffers maakte, terwijl hij zag wat de gevolgen waren van het injecteren van het medicijn.

A. wordt eveneens verweten dat hij alle slachtoffers in een hulpeloze toestand heeft gebracht. Het ging veelal om mensen met dementie die niet in staat waren om hulp in te roepen.

Ook wordt hij schuldig geacht aan het stelen van medicijnen en het vervalsen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Rekening gehouden met advies deskundigen

De officier van justitie zei in zijn strafeis rekening te hebben gehouden met het advies van deskundigen die concludeerden dat A. sterk verminderd toerekeningsvatbaar moet worden geacht.

A. heeft een zeer moeilijke jeugd gehad, waarin hij door zowel zijn vader als de toenmalige nieuwe vriend van zijn moeder werd mishandeld. Bij de verdachte zijn een posttraumatische stressstoornis en een persoonlijkheidsstoornis vastgesteld.

Omdat de kans op herhaling volgens diezelfde deskundigen groot is, is er ook tbs met dwangverpleging geëist.

Lage bloedsuikerspiegel vrouw leidde tot aangifte

Tussen juni 2016 en november 2017 diende A. volgens het OM aan zeker elf mensen insuline toe zonder dat daar een medische noodzaak toe was. Vier van hen overleden als gevolg hiervan.

Toen een vrouw in november 2017 op verschillende momenten om onverklaarbare reden een lage bloedsuikerspiegel had, begon het verpleeghuis in Puttershoek aan A. te twijfelen.

A. werkte in het verpleeghuis in het kader van zijn opleiding. Tijdens een van zijn diensten werd de vrouw onwel. Toen zij eenmaal in het ziekenhuis opgenomen was, concludeerde het personeel daar dat de vrouw insuline toegediend had gekregen.

Toen aan het licht kwam dat in hetzelfde verzorgingshuis kort daarvoor een vrouw om onverklaarbare reden was overleden, werd er aangifte tegen A. gedaan. Het twee jaar durende onderzoek resulteerde in deze strafzaak.

In het onderzoek werden de lichamen van drie van de slachtoffers opgegraven om opnieuw sectie op te verrichten.

A. zag zichzelf als arts en wilde 'fantasie uitleven'

"De man had zijn inbeeldingsvermogen niet in de hand", aldus de officier. "Hij had behoefte om zijn zelfbeeld op te hemelen en doktersdynamiek was steeds zijn drijfveer", verwijzend naar de fantasie van A. dat hij een arts was.

Zo droeg A. tijdens zijn werk vaak een stethoscoop bij zich en wilde hij laten zien dat hij onder druk kon werken. Hij zou zijn slachtoffers insuline toegediend hebben zodat hij kon ingrijpen en daarvoor complimenten zou krijgen.

"Rahiied zag zijn werk als een speeltuin waarin hij zijn fantasie als dokter kon uitleven", aldus de officier. "Hij heeft niet alleen de nabestaanden geraakt, maar ook alle mensen die in de zorg werken."

Verdachte beroept zich op zijn zwijgrecht

A. heeft zich tot nu toe beroepen op zijn zwijgrecht. In enkele gevallen zei hij onschuldig te zijn. Ook zou het bij één incident om een vergissing gaan, als gevolg van een persoonsverwisseling.

Maandag komt de verdediging aan het woord. Wanneer de uitspraak is, is nog niet bekend.