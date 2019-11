Vijf tieners hebben aangifte gedaan bij de politie nadat online beelden zijn verschenen waarop te zien is hoe een groep jongeren mishandelingen in groepsverband uitvoert. De politie stelt donderdag dat de beelden voor afschuw en bezorgdheid in Gorinchem hebben gezorgd.

De politie spreekt van "een aantal filmpjes", waarvan er eentje vorige week bij de politie terechtkwam.

"Een groep jongens belaagt haast in teamverband een jonge knul en mishandelt hem op een schofterige manier", aldus de politie. Inmiddels is door deze minderjarige aangifte gedaan. Op de beelden is te zien hoe hij door de groep tegen de grond wordt gewerkt en vervolgens wordt geslagen en geschopt op het lichaam en het hoofd.

"Het incident bleek niet op zichzelf te staan: we hebben nu vijf aangiftes in behandeling die een link lijken te hebben met deze dadergroep", gaat de politie verder. De slachtoffers zijn rond de veertien jaar oud. Ook van deze andere mishandelingen zijn online beelden verschenen.

Een groot aantal van de verdachten is geïdentificeerd, aanhoudingen zullen volgen.