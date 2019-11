In het Noord-Brabantse Lith is donderdagochtend een grote inval in een woonwagenkamp bezig. Daarbij zijn honderden mensen van de politie, defensie en de Belastingdienst aanwezig, bevestigt de politie Oost-Brabant in gesprek met NU.nl. Tijdens de doorzoeking is een mogelijk explosief aangetroffen.

Specialisten doen verder onderzoek naar het mogelijke explosief. Aanwezige journalisten worden op afstand gehouden.

De inval in het woonwagenkamp in Lith is onderdeel van de grootschalige operatie Alfa, die draait om familieleden die worden omschreven als criminele kopstukken. Vorige week werd al een woonwagenkamp in Oss binnengevallen. Daarbij werden zware vuurwapens en grote hoeveelheden drugs en geld gevonden.

Bewoners van het woonwagenkamp in Lith zijn door de rechter-commissaris gesommeerd hun huizen te verlaten en worden tijdelijk ergens anders ondergebracht. De politie gaat ervan uit dat het onderzoek langer dan één dag gaat duren; de inval in Oss duurde drie dagen.

"We verwachten ook nu weer wapens, drugs en geld aan te treffen", aldus een woordvoerder van de politie. Er is nog niemand gearresteerd, maar arrestaties worden door de politie niet uitgesloten. Ook een woning en een bedrijf in Oss en een chalet op een vakantiepark in Friesland worden donderdag doorzocht door de politie.

Politieagenten zijn massaal aanwezig. (Foto: Pro Shots)

Drie mannen opgepakt in Oss

Vorige week werd Martien R., het kopstuk van de familie, opgepakt. Ook zijn zoon Anton (26) zit vast. De derde verdachte, een 55-jarige man, zou verantwoordelijk zijn voor het vervoeren van vuurwapens en harddrugs. Alle drie de verdachten blijven voorlopig vastzitten.

Na de inval in Oss deed de politie nog doorzoekingen in Berghem, Macharen en Oijen. In Berghem werden harddrugs en chemicaliën voor de productie van synthetische drugs gevonden.