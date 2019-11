Bij het stadhuis van Haarlem is woensdag rond 15.30 uur een handgranaat aangetroffen. Het explosief lag op de trap van het pand aan de Grote Markt.

De handgranaat is meegenomen door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en wordt onderzocht. Het explosief wordt later tot ontploffing gebracht.

De Grote Markt werd afgezet, maar is inmiddels weer vrijgegeven. De trap van het stadhuis blijft in verband met het sporenonderzoek wel afgesloten.

Het Haarlemse stadhuis werd sinds september 2018 beveiligd vanwege bedreigingen aan het adres van burgemeester Jos Wienen. Die beveiligingsmaatregelen werden eerder dit jaar afgeschaald, maar niet helemaal opgeheven.

Het is niet duidelijk of er een verband tussen de eerdere bedreigingen en het explosief is.