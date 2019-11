De ANWB ontvangt momenteel opvallend veel meldingen over auto's met alleen dagrijverlichting aan de voorkant. Doordat bestuurders niet altijd weten dat ze de achterlichten handmatig moeten inschakelen of dat vergeten, kunnen er op mistige dagen als deze zeer gevaarlijke situaties ontstaan, waarschuwt de organisatie woensdag.

De waarschuwing geldt voor met name bestuurders van moderne auto's. Dagrijverlichting, een functie om auto's overdag beter zichtbaar te maken, is sinds 2011 verplicht voor alle nieuwe auto's. Pas sinds 2015 geldt dat ook de achterlichten van nieuwe auto's moeten branden als de dagrijverlichting actief is.

Doordat niet alle automobilisten hun achterlichten handmatig inschakelen, blijven hun voertuigen "nagenoeg onzichtbaar" voor de weggebruikers achter hen, vertelt Heleen de Geest van de ANWB. Dat kan in verschillende situaties gevaarlijk zijn, zoals in een tunnel of bij slecht weer.

Nederland heeft woensdag voor het eerst dit najaar op grote schaal te maken met hardnekkige mist, vertelt Weerplaza-meteoroloog Raymond Klaassen. Dit geldt voor met name de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland.

In het noorden en oosten van het land geldt tot 18.00 uur code geel. Deelnemers van het verkeer moeten rekening houden met een zicht van minder dan 200 meter. De ANWB verwacht geen grote verkeersoverlast, omdat in de noordelijke en oostelijke provincies weinig drukke wegen zijn.

Er blijft de hele dag nog mist hangen. Daarnaast is volgens Weerplaza in de nacht naar donderdag en op donderdag regionaal grote kans op mist. "In de loop van morgen worden de mistkansen kleiner."