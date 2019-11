In meer dan 83 ziekenhuislocaties, 32 poliklinieken en vier revalidatiecentra wordt woensdag actiegevoerd. Met de staking willen de vakbonden een betere cao afdwingen bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). En dat is hard nodig, vindt ook het stakende personeel in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.

"We moeten met steeds minder personeel hetzelfde aantal patiënten helpen, waardoor we nóg harder moeten werken, langer moeten doorwerken en vaker binnen 24 uur diensten moeten overnemen", vertelt Madelein Verheul, assistent op de operatiekamer in het St. Antonius Ziekenhuis. "Die hoge werkdruk, dat rolt als een sneeuwballetje steeds maar door."

De hoge werkdruk staat woensdag centraal tijdens de landelijke ziekenhuisstaking. De vakbonden willen met deze staking een betere cao afdwingen bij de NVZ. Die betere cao is volgens de vakbonden nodig om de zorg aantrekkelijk te houden.

Ze eisen daarom een lagere werkdruk en een hoger salaris. "De hoge werkdruk komt door onder andere het personeelstekort in de zorg", zegt Kitty Jong, voorzitter van FNV Zorg. "Maar met zulke salarissen komen er ook geen nieuwe mensen bij."

'Het ziekenhuispersoneel is gewoon heel erg vermoeid'

Hoewel ze veel plezier beleeft aan haar werk, vindt Verheul het door de hoge werkdruk wel zwaar. "Je ziet dat het ziekenhuispersoneel gewoon heel erg vermoeid is. Soms staan we uren achtereen aan een tafel. Tegen mijn collega's in opleiding zeg ik daarom ook: 'Als je kan zitten, ga dan zitten, want straks moet je weer uren staan.' Ik vind het werk dat ik doe erg leuk, maar de hoge werkdruk maakt het wel heel zwaar."

De nood is hoog, en het is ook niet de eerste keer dat er wordt gestaakt in het ziekenhuis. Het personeel van het St. Antonius heeft vorige maand ook al een dag lang zondagsdiensten gedraaid. "Bij dat protest deden zeventien afdelingen mee", zegt Guus van Middelaar, verpleegkundige en woordvoerder van het actiecomité van het ziekenhuis. "Momenteel zijn het er 47."

Dat de bereidheid in het ziekenhuis om te demonstreren groter is geworden, komt volgens Van Middelaar doordat de onderhandelingen tussen de ziekenhuispersoneelsvakbonden en de NVZ steeds langer duren. "En iedereen merkt gewoon dat de werkdruk de afgelopen tien tot vijftien jaar steeds meer toeneemt en er meer vergrijzing is, waardoor er steeds meer gedaan moet worden met minder personeel en minder geld."

Tijdens de actie in het St. Antonius konden personeel en bezoekers ook snelcursussen volgen. (Foto: Sanne Oving)

Ook patiënten hebben begrip voor de actie

Sommige patiënten kunnen hinder ondervinden van de actie van woensdag. Door de lange wachtlijsten in de zorg worden operaties bij veel ziekenhuizen al maanden van tevoren ingepland. Hoewel de actie van woensdag al lange tijd geleden is aangekondigd, moesten veel afspraken worden verplaatst. Om hoeveel afspraken het gaat, konden de vakbonden niet zeggen, maar een aantal patiënten moet door de actie langer op hun operatie wachten.

Toch hebben veel patiënten begrip voor de acties van het ziekenhuispersoneel. Joost Schrijves neemt woensdagochtend samen met zijn vrouw Antonia ook een kijkje bij het protest in Nieuwegein. Hij ligt al vijf weken in het ziekenhuis, maar heeft, net als zijn vrouw, alle begrip voor de actie. "We hebben al het ziekenhuispersoneel hard nodig, en we vinden het ook belangrijk dat die mensen goed werk kunnen doen", zegt Schrijves. "Je ziet bij met name de verpleegkundigen dat het voor hen erg hard aanpoten is."

'We willen laten zien dat werken in de zorg heel leuk is'

Ook een woordvoerder van het St. Antonius Ziekenhuis zelf zegt begrip te hebben voor de actie van het personeel. "We hebben begrip voor hun situatie en willen ze ook het woord laten voeren. We willen voor onze medewerkers zorgen en laten zien dat werken in de zorg heel leuk is om te doen. Want het is nog steeds, en dat zullen heel veel mensen hier beamen, heel erg leuk werk."

Maar alleen het werk leuk vinden, is niet voldoende. "Mensen willen ook een bestaan kunnen opbouwen", meent Jong van FNV Zorg. En dus stelt FNV dat ze blijft actievoeren tot er een cao-akkoord is bereikt. "Dat het hier niet stopt als vandaag het resultaat niet is bereikt, dat is helder."

Ook operatieassistent Verheul kondigt aan te blijven protesteren zolang de cao volgens haar niet in orde is. "Er vallen al zo veel mensen af, puur omdat ze denken dat ze zo ontzettend hard moeten werken en er maar een bepaald bedrag voor krijgen. Ze gaan dan liever iets anders doen, en dat begrijp ik."