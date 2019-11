Om de druk op politieagenten te verlagen, moeten in 2020 in heel het land 30 procent minder evenementen worden toegelaten. Die oproep doen de politiebonden donderdagochtend aan burgemeesters.

Het verminderen van het aantal grote evenementen is een van de suggesties die de politiebonden doen omdat de politiecapaciteit op dit moment te beperkt is.

Volgens de bonden moeten "harde keuzes" gemaakt worden omdat agenten "in moordend tempo uitgeput raken".

De bonden willen dat organisatoren van evenementen waarvoor nu nog politie-inzet nodig is zo veel mogelijk zelf de beveiliging regelen. "Geef geen vergunning af als de veiligheidsrisico's te groot zijn", aldus de bonden.

Ook vragen de bonden de top van de politie om administratieve werkzaamheden voor agenten te verminderen. Daarnaast zouden op drukke momenten agenten met een bepaalde expertise in de teams van gewone agenten moeten meedraaien.

'Stel het innen van lage boetes tijdelijk uit'

De politiebonden richten zich ook tot minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Ze willen dat de minister toestemming geeft om het innen van boetes van minder dan 250 euro tijdelijk uit te stellen.

De bonden doen ook de suggestie om verwarde personen op elk moment van de dag op te laten pakken door de GGZ.

Dat zou moeten gebeuren met een zogeheten psycholance, een soort ambulance waar een chauffeur en een GGZ-verpleegkundige in rijden. In Drenthe wordt zo'n psycholance al ingezet.

Bonden: 'Maak voor het einde van het jaar keuzes'

De vakbonden willen dat voor het einde van het jaar duidelijke keuzes worden gemaakt over waar wel politie wordt ingezet en waar niet.

Doordat die keuzes nu nog niet zijn gemaakt, is "doorpakken bij veel zaken niet mogelijk". De politiebonden zien bijvoorbeeld dat aangiftes blijven liggen, waardoor ook burgers de gevolgen van het tekort aan agenten merken.

"Daar komt nog eens bij dat de politie geen menskracht heeft om de georganiseerde misdaad een halt toe te roepen", stellen de bonden.

Politie kampt al langer met capaciteitsproblemen

Het is niet voor het eerst dat de politievakbonden aan de bel trekken over het gebrek aan agenten. Zo werd precies een jaar geleden bekend dat het onderzoek in duizenden zaken moest worden stopgezet vanwege een capaciteitsgebrek.

Ook kan de politie niet goed optreden tegen de drugscriminaliteit in Amsterdam. Daardoor zouden criminelen vrijwel moeiteloos hun gang kunnen gaan.

'Inktzwarte dag voor veiligheid in Nederland'

Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond, zegt dat het een "inktzwarte dag" voor de veiligheid in Nederland is.

"We kunnen niet meer de veiligheid garanderen die we hebben afgesproken", aldus Struijs. "Ik neem het het kabinet enorm kwalijk dat het zo ver heeft kunnen komen. Ik doe dan ook een oproep om ons echt een keer te helpen, want zo gaat het niet langer."