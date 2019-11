De politie heeft opnieuw een verdachte aangehouden voor de liquidatie van Derk Wiersum. Volgens Het Parool zou het gaan om een neef van Ridouan Taghi.

De politie laat weten dat de man in de nacht van dinsdag op woensdag door een arrestatieteam is aangehouden op de openbare weg. Waar dat gebeurde, is onduidelijk.

Na zijn aanhouding is ook de woning van de man doorzocht. Hij zit in volledige beperkingen wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Welke rol de man zou hebben gespeeld bij de liquidatie, is niet duidelijk.

Wiersum werd op 18 september doodgeschoten voor zijn woning in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. De politie vermoedt dat hij is doodgeschoten vanwege zijn werkzaamheden als advocaat voor Nabil B. De kroongetuige heeft meerdere belastende verklaringen afgelegd tegen Taghi in het Marengo-proces.

Vierde aanhouding in deze zaak

Zijn aanhouding is de vierde in deze zaak. Dinsdag werd bekend dat er twee personen waren aangehouden voor heling van een van de drie auto's die vermoedelijk zijn gebruikt bij de liquidatie. Zij zijn na verhoor weer vrijgelaten.

Begin oktober werd eveneens een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie. Zijn arrestatie volgde op de vondst van een witte Opel Combo, waarin de schutter en een chauffeur zijn weggereden na de moord.

Wiersum wekenlang in de gaten gehouden

Op 12 november maakte de politie duidelijk dat Wiersum in de weken voorafgaande aan de moord is geobserveerd.

De recherche heeft kunnen vaststellen dat er sinds augustus in ieder geval drie gestolen voertuigen zijn gebruikt om de woonomgeving van de advocaat in de gaten te houden.

Volgens de Telegraaf kan één van die auto's in verband worden gebracht met 'het directe netwerk' van de voortvluchtige crimineel Taghi.