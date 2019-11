De man die dinsdagavond dreigde met het beschieten van mensen in een zorginstelling in het centrum van Nijmegen had geen wapen bij zich, meldt de politie woensdag.

De man blijkt zelf ook in een zorginstelling te wonen. Of dit dezelfde zorginstelling is als waar de bedreigingen zijn geuit, kan de politie niet aan NU.nl bevestigen. De man zit op het moment nog vast voor verhoor.

Dinsdagavond werd de man door een speciale eenheid van de politie aangehouden. De politie trok uit met een arrestatieteam en onderhandelaar, maar ging echter nooit uit van een gijzelingssituatie.

Een aantal bewoners en begeleiders die op dat moment aanwezig waren in het pand werden tijdelijk door de politie ondergebracht in een nabijgelegen horecagelegenheid.

De verdachte is overgebracht naar het politiebureau in Nijmegen. De politie onderzoekt de zaak nog en weet nog niet wat de beweegredenen van de man zijn.