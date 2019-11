Door het hele land staken woensdag zorgmedewerkers tijdens een landelijke ziekenhuisstaking. Op het Jaarbeursplein in Utrecht hebben zo'n tweeduizend demonstrerende medewerkers zich verzameld om een betere cao af te dwingen.

Elise Merlijn van vakbond FNV spreekt op het podium in Utrecht van een tragisch dieptepunt. “Het is eigenlijk een schande dat negentig procent van de ziekenhuizen moet staken. Maar we blijven actievoeren tot er een betere cao ligt.”

Tijdens de demonstratie zullen de vakbonden onder meer een petitie overhandigen aan Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

In totaal doen 83 ziekenhuislocaties, 32 poliklinieken en vier revalidatiecentra aan de staking mee. Bij de actievoerende locaties zullen zondagsdiensten gedraaid worden. Dit betekent dat spoedeisende zaken nog wel behandeld worden.

De eerste stakende medewerkers op het Jaarbeursplein, voor de aanvang van de landelijke manifestatie (Beeld: ProShots).

Vakbond FNV zegt dat het om de grootste Nederlandse ziekenhuisstaking ooit gaat. Nooit zouden zoveel locaties tegelijk gestaakt hebben. Aan de staking doen vakbonden FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU'91 en CNV mee.

De ziekenhuizen staken omdat de cao-onderhandelingen al een tijd lang stilliggen. De vakbonden eisen betere voorwaarden om werken in de zorg aantrekkelijk te houden, waaronder een loonstijging van 5 procent.

Waarom wordt woensdag geprotesteerd?