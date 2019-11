Hiermee is een einde gekomen aan het betoog van de advocaat. Samenvattend: Roethof betwist of Nicky wel is ontvoerd en hij wil nader onderzoek naar of hij wel is misbruikt. Daarnaast wil hij nader onderzoek naar hoe het DNA van B. is verkregen en of dit wel rechtmatig was én wil hij onderzocht hebben of er geen sprake geweest kan zijn voor kruisbesmetting.