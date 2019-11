Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat Jos B. de destijds elfjarige Nicky Verstappen in 1998 bij zijn zomerkamp op de Brunssummerheide heeft ontvoerd en vervolgens het kind heeft verkracht. Daarna zou hij Nicky hebben verstikt om het misbruik te verbergen.

Bij de niet-inhoudelijke zitting die dient bij de rechtbank Limburg legde de officier van justitie hiermee woensdag al een groot deel van de gebeurtenissen zoals hij denkt dat ze zijn gegaan op tafel.

Het OM heeft de tenlastelegging, waar eerst doodslag stond vermeld, daarom aangepast. Jos B. wordt nu vervolgd voor vrijheidsberoving, misbruik en gekwalificeerde doodslag. Dit laatste feit betekent dat een persoon is gedood om een ander strafbaar feit, in dit geval dus het misbruik, te verhullen.

Daarnaast is er ook kinderporno aangetroffen op de computer van B. Het betreft hier voornamelijk foto's, zo blijkt uit de tenlastelegging. B. heeft als korte reactie op het wijzigen van de tenlastelegging herhaald dat hij niets te maken heeft met het misbruik en de dood van Nicky. "Ik heb het al eerder gezegd. Ik heb Nicky Verstappen niet ontvoerd, ik heb hem niet misbruikt, ik heb hem niet om het leven gebracht."

Advocaat wil nader onderzoek

Gerald Roethof, de advocaat van B., zette woensdag in een lang betoog uiteen waarom hij nog veel onderzoeksvragen heeft in de zaak. Zo wil hij getuigen horen die hebben verklaard dat ze een jongen zagen die alleen een rode pyjamabroek droeg die achterop de fiets zat bij een man. Het kind zou zich op enig punt van de fiets af hebben laten vallen.

De advocaat wil vooral weten hoe het kan dat deze getuigen twintig jaar na dato zijn cliënt hebben kunnen aanwijzen als de volwassen man op de fiets.

Ook wil Roethof nader onderzoek naar hoe de DNA-monsters zijn afgenomen en hoe het lichaam van het kind vervoerd is nadat hij werd aangetroffen. Hij wil weten of er geen kruisbesmetting heeft plaatsgevonden.

Daarbij stelde hij ook dat het DNA van B. onrechtmatig is verkregen. Zo schetst hij dat de zus van B. ertoe is gezet een DNA-monster over te leveren nadat haar broer vermist was geraakt. Roethof vindt het "toevallig" dat het DNA van zijn cliënt terecht is gekomen bij in het onderzoek naar de zaak-Nicky Verstappen.

De dossiermappen in de zaak-Nicky Verstappen.

DNA zat op ondergoed van de jongen

Het DNA van B. is op 21 plekken op het kind gevonden, waarvan het merendeel op het ondergoed van Nicky. Jos B. is na een klopjacht ruim een jaar geleden in Spanje opgepakt.

Hij heeft een verklaring opgesteld, maar deze blijft vooralsnog in de kluis liggen. Ook de rechtbank heeft deze verklaring niet. Waarschijnlijk zal deze pas tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak worden voorgelezen.