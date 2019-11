De chauffeur van een vrachtwagen in Vlaardingen waar dinsdagavond 25 verstekelingen zijn aangetroffen, is een 39-jarige Roemeen. Dat laat een politiewoordvoerder weten aan NU.nl. Onduidelijk is nog waar de verstekelingen zelf vandaan kwamen. Zij zaten in een koelcel van de vrachtwagen, die op een veerboot stond. Het schip was onderweg naar de Engelse plaats Felixstowe.

De politie onderzoekt nog of de chauffeur er zelf van op de hoogte was dat er personen in de koelcel zaten. Een woordvoerder laat weten dat hij nog vastzit.

Twee van de aangetroffen verstekelingen zijn dinsdagavond naar het ziekenhuis gebracht voor extra medische zorg. Volgens de woordvoerder zijn zij buiten levensgevaar.

De overige verstekelingen zijn dinsdagavond naar het politiebureau in Rotterdam gebracht voor onderzoek. Over hun nationaliteit kan de woordvoerder nog niets zeggen. "Het proces wordt nu in gang gezet en hun zaak zal behandeld worden door de Vreemdelingendienst." De politie gaat ervan uit dat het om illegale migranten gaat.

Kort nadat de personen aangetroffen werden, keerde de veerboot terug naar de Vulcaanhaven in Vlaardingen. Hulpdiensten rukten in groten getale uit en er werd opgeschaald naar veiligheidsprocedure GRIP-1. Dit houdt in dat hulpdiensten moeten samenwerken vanwege de omvang van het incident. Het Rode Kruis stuurde op verzoek van de hulpdiensten twee noodhulpteams.

Burgemeester Jetten reageert op incident

Burgemeester van Vlaardingen Annemiek Jetten liet op NPO Radio 1 weten dat er gelijk werd opgeschaald omdat ze niet wist welke hulp de verstekelingen nodig zouden hebben. "Mijn complimenten voor de respons van de hulpdiensten."

Jetten stelt dat het haar zorgen baart dat een dergelijk grote groep door de controles kon glippen. Ze zegt dat deze controles verbeterd moeten worden.