Het KNMI heeft voor heel het land, met uitzondering van het Waddengebied, code geel afgegeven. Forenzen moeten deze ochtend oppassen voor dichte mist en gladheid op de wegen. Het wordt maximaal 5 graden.

Code geel blijft tot 8.00 uur van kracht. De mist blijft echter in het noorden en oosten van het land een stuk langer aanwezig; daar hebben automobilisten tot laat in de avond last van weinig zicht.

Elders in het land is het bewolkt maar blijft het droog. Waar het in de nacht van dinsdag op woensdag geregend heeft, kan het glad zijn op de wegen. Op de meeste plaatsen heeft het afgelopen nacht gevroren.

Op sommige plaatsen in het land breekt later vandaag de zon door en warmt het op naar een graad of 5. In grote delen van het land komt de zon echter helemaal niet tevoorschijn; daar blijft het kwik rond het vriespunt hangen.

In de nacht van woensdag op donderdag is het opnieuw bewolkt en ontstaan er nieuwe mistbanken. Vooralsnog ziet de donderdag er ook grijs en mistig uit.