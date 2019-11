Twee nieuwe verdachten zijn aangehouden in het onderzoek naar de vermoordde advocaat Derk Wiersum, meldt de politie dinsdag.

Ze worden verdacht van heling van een van de gestolen voertuigen die bij de liquidatie betrokken waren. Volgens de politie zijn de twee inmiddels gehoord en weer in vrijheid gesteld.

Twee weken na de moord werd al een verdachte aangehouden. Ook werd al bekendgemaakt dat een witte Opel Combo op de ochtend van de liquidatie vermoedelijk diende als vluchtauto. Dit voertuig werd later aangetroffen in Almere.

Derk Wiersum werd op 18 september nabij zijn huis in de Amsterdamse wijk Buitenveldert doodgeschoten. Er wordt sterk rekening mee gehouden dat hij is vermoord omdat hij advocaat was van Nabil B., de kroongetuige in het proces tegen Ridouan Taghi.

Mede door de schok die dit teweegbracht, is er een extra groot rechercheteam op de zaak gezet. De politie liet al weten meer aanhoudingen te verwachten.