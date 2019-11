Een groep verstekelingen is dinsdagavond aangetroffen op een schip in Vlaardingen. De hulpdiensten zijn daarom massaal uitgerukt naar de Vulcaanhaven.

Er is opgeschaald naar GRIP-1. Dit houdt in dat hulpdiensten moeten samenwerken vanwege de schaal van het incident. Wat er precies aan de hand is, is op dit moment niet duidelijk.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kon nog niet vertellen om hoeveel personen het gaat. Ook is niet duidelijk hoe het met de groep gaat.

De veiligheidsregio meldt dat er extra ambulances onderweg zijn. Er is ook een traumahelikopter opgeroepen. Het Rode Kruis stuurt op verzoek van de hulpdiensten een noodhulpteam naar Vlaardingen. Dat team zal het ambulancepersoneel bijstaan.