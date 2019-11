De politie heeft dinsdagavond een man opgepakt die rond 16.00 uur dreigde met het beschieten van mensen in een zorginstelling in het centrum van Nijmegen. Het is niet bekend of de man daadwerkelijk in het bezit van een vuurwapen was. Rond 18.50 maakte de politie bekend een verdachte te hebben aangehouden.

De politie was met een arrestatieteam en onderhandelaar aanwezig bij de zorginstelling, maar ging echter nooit uit van een gijzelingssituatie.

De Gelderlander schrijft dat een aantal bewoners van de zorginstelling Achter de Bank van Woonzorgnet momenteel op straat zit met een aantal begeleiders. Het is bij de politie niet bekend of de man zelf ook een bewoner van de zorginstelling is.

De politie heeft de omgeving van de Hertogstraat ruim afgezet. Mensen in de buurt wordt verzocht de instructies van de politie op te volgen.