83 ziekenhuislocaties, 32 poliklinieken en 4 revalidatiecentra hebben gezegd woensdag mee te doen aan de ziekenhuisstaking. Volgens vakbond FNV Zorg & Welzijn is er nog geen ziekenhuisstaking georganiseerd die zo groot was als de aangekondigde staking van woensdag. Wat gaat er gebeuren tijdens de landelijke ziekenhuisstaking?

Volgens de betrokken vakbonden FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU'91 en CNV hebben in totaal 119 ziekenhuislocaties zich aangemeld voor de landelijke actie. Het personeel van die ziekenhuizen draait op de stakingsdag zondagdiensten, waarbij alleen spoedeisende zaken worden behandeld.

Mensen die dringend hulp nodig hebben, kunnen woensdag wel bij de ziekenhuizen terecht. Dit geldt voor spoedopnames, intensive care, kraam- en couveuseopnames, oncologische zorg, hartbewaking en bepaalde zorg voor kinderen.

Waarom wordt woensdag geprotesteerd? Met de landelijke staking willen de vakbonden een betere cao afdwingen. Dit is volgens de bonden nodig om het werken in de zorg aantrekkelijk te houden.

De vakbonden eisen een structurele loonsverhoging van 5 procent en een extra toeslag op het salaris als een medewerker op het laatste moment wordt opgeroepen om te werken.

Ook willen de vakbonden een lagere werkdruk voor het zorgpersoneel.

Deze zondagsstakingen zijn volgens vakbond FNV niet nieuw: sinds het vastlopen van de onderhandelingen tussen de vakbonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) vonden al 25 eerdere zondagsstakingen plaats.

Beddenopmaakraces en snelcursussen in lokale ziekenhuizen

De ziekenhuislocaties die zich hebben aangemeld voor de landelijke staking, voeren naast de zondagdiensten ook op andere manieren actie voor een betere cao. Zo worden speeches gehouden, strijdliederen gezongen en organiseren een aantal ziekenhuizen activiteiten voor bezoekers.

In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven wordt bijvoorbeeld een beddenopmaakrace georganiseerd. De medewerkers van het VieCurie Medisch Centrum in Venlo 'zetten de vuile was buiten' door T-shirts met spreuken op te hangen en het publiek bij het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein kan snelcursussen hechten en reanimeren volgen.

De bonden eisen onder meer een structurele loonsverhoging van 5 procent (Foto: Pro Shots).

Vakbonden overhandigen petitie tijdens manifestatie in Utrecht

Naast de lokale acties, hebben de vakbonden ook een centrale manifestatie georganiseerd.

Een delegatie van het ziekenhuispersoneel vertrekt woensdag naar het Jaarbeursplein in Utrecht om daar - samen met de vakbonden - een petitie met steunbetuigingen te overhandigen aan Ad Melkert, de voorzitter van de NVZ.

Niet-spoedeisende afspraken op woensdag zijn verplaatst

Omdat het ziekenhuispersoneel tijdens de staking zondagsdiensten draait, zijn niet-spoedeisende afspraken verplaatst naar een latere datum. Om hoeveel afspraken dit gaat, konden de vakbonden dinsdag niet zeggen. In sommige ziekenhuizen gaat het om honderden verzette afspraken.

Op 17 oktober maakten de vakbonden de landelijke staking bekend. Enkele ziekenhuizen, waaronder het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, planden daarom uit voorzorg geen afspraken op de aangekondigde stakingsdatum.

De vakbonden verwachten wel dat een aantal patiënten getroffen wordt door de staking. Nu niet-spoedeisende afspraken die op woensdag gepland stonden niet meer kunnen doorgaan, moeten sommige patiënten langer wachten op hun behandeling.