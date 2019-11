In een verhoor bij de rechtbank in Rotterdam heeft oud-minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin gezegd dat er altijd zorgvuldig is gehandeld als het gaat om verstrekken van informatie over Julio Poch aan Argentinië. Volgens Hirsch Ballin was Nederland gebonden aan verdragen en kon dit niet worden geweigerd.

De advocaten van Poch, Geert-Jan Knoops en Carry Knoops, betogen dat er sprake was van een "verkapte uitlevering". Nederland verstrekte namelijk de vluchtgegevens van Poch aan Argentinië, die op hun beurt Spanje inlichtte, zodat de man in dat laatste land kon worden aangehouden.

Poch vloog als piloot van Transavia op 22 september 2009 naar Valencia en werd daar gearresteerd. Spanje had in tegenstelling tot Nederland wel een uitleveringsverdrag met Argentinië.

Hirsch Ballin zegt in 2009 gesproken te hebben met de hoogste baas van het Openbaar Ministerie (OM) Harm Brouwer over Poch. Brouwer liet hem weten te willen voldoen aan het rechtshulpverzoek van Argentinië om informatie te verstrekken over de vluchtgegevens van Poch.

Hirsch Ballin twijfelde eerst aan juistheid aanpak

Hirsch Ballin zei dinsdag aan de juistheid van het voornemen van het OM te hebben getwijfeld omdat Nederland geen uitleveringsverdrag met Argentinië had. Maar in een tweede gesprek werd hem duidelijk gemaakt dat het rechtshulpverzoek niet kon worden geweigerd tenzij er dwingende reden zijn om dat wel te doen.

Daarnaast werd Hirsch Ballin verteld dat het om een verdenking van de zwaarste categorie ging tegen Poch. Namelijk het uit een vliegtuig laten gooien van politieke tegenstanders van het Argentijnse militaire regime dat tussen 1976 en 1983 aan de macht was.

"De twijfel die ik destijds had werd met deze valide en doorslaggevende argumenten weggenomen", aldus Hirsch Ballin. "We waren gebonden aan verdragen om mee te werken als het gaat om internationale misdrijven, ook als het om een Nederlandse burger gaat."

Hirsch Ballin ontkent invloeden van buitenaf

Poch vermoedt dat er onzuivere politieke motieven zitten achter het verstrekken van zijn vluchtgegevens en wilde daarom dat Hirsch Ballin gehoord werd.

De oud-minister zegt zich nooit inhoudelijk met de zaak te hebben bemoeid. Daarnaast liet hij aan het einde van zijn verhoor weten dat er ook geen sprake was van "hogere belangen." of "invloed van het Koninklijke Huis" op genomen beslissingen.

Poch houdt het voor mogelijk dat Nederland destijds heeft meegewerkt aan zijn vervolging in ruil voor het strafrechtelijk met rust laten van Jorge Zorreguieta door Argentinië. De vader van koningin Máxima was staatssecretaris onder president Jorge Videla tijdens de Argentijnse junta tussen.

Ook officier van justitie weet niks van 'hoger belang'

Het is ook een gevoel dat Michiel Meijer, oud-directeur van Transavia, in 2010 was bekropen na een gesprek met officier van justitie Guus Schram waarom de vliegtuigmaatschappij niet was ingelicht over de stappen tegen Poch.

Schram zou volgens Meijer in een persoonlijk gesprek hebben laten weten: "Weet u wel welk hoger belang hier speelt?" De oud-directeur reageerde met de woorden: "Doelt u op het Koninklijk Huis?" Meijer leidde uit de lichaamstaal van Schram af dat dit het geval was.

Schram werd eerder dinsdag verhoord en ontkende dit te hebben geïmpliceerd.

Poch eist 5 miljoen euro van de Staat

Poch werd uiteindelijk na acht jaar te hebben vastgezeten in 2017 vrijgesproken van betrokkenheid bij de zogenaamde dodenvluchten. Hij klaagt nu de Nederlandse Staat voor een bedrag van 5 miljoen euro.