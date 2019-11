Hoofdofficier van justitie Guus Schram zegt dinsdag in een verhoor bij de rechtbank in Rotterdam dat hij nooit heeft willen suggereren dat het Koninklijk Huis een belang had bij de vervolging van Julio Poch in Argentinië.

Michiel Meijer, oud-directeur van Transavia, sprak in 2010 op eigen verzoek met Schram. Meijer beklaagde zich erover dat zijn vliegmaatschappij, waar Poch voor vloog, niet van tevoren was geïnformeerd.

Schram zou volgens Meijer hebben geantwoord: "Weet u wel welk hoger belang hier speelt?" De oud-directeur reageerde met de woorden: "Doelt u op het Koninklijk Huis?" Meijer leidde uit de lichaamstaal van Schram af dat dit het geval was.

Schram zegt dinsdag dat dit niet overeenkomt met wat hij zich herinnert van het gesprek. "Als er al gesproken is over een belang, dan bedoelde ik dat het strafrechtelijke belang boven het commerciële belang van Transavia ging", aldus Schram.

Poch werd verdacht van uitvoeren dodenvluchten

Meijer heeft al eerder geopperd dat Nederland destijds heeft meegewerkt aan de vervolging van Poch in ruil voor het strafrechtelijk met rust laten van Jorge Zorreguieta door Argentinië. De vader van koningin Máxima was staatssecretaris onder president Jorge Videla tijdens de Argentijnse junta tussen 1976 en 1983.

Politieke tegenstanders werden destijds vermoord door het militaire regime. Poch werd ervan verdacht dat hij zogenoemde dodenvluchten zou hebben uitgevoerd, waarbij mensen levend uit een vliegtuig werden gegooid.

De piloot die sinds 1988 in Nederland woonde, werd in 2009 aangehouden in Valencia. Hij was op dat moment in Spanje voor zijn laatste vlucht. Omdat Nederland zijn vluchtgegevens had verstrekt, kon Poch worden aangehouden.

Poch eist vergoeding van de Nederlandse Staat

Na acht jaar te hebben vastgezeten, werd hij in 2017 vrijgesproken. Poch eist een schadevergoeding van 5 miljoen euro van de Nederlandse Staat omdat hij onzuivere motieven voor zijn uitlevering vermoedt.

Later op dinsdag wordt de toenmalige minister van Justitie, Ernst Hirsch Ballin, gehoord. Hij zou zich persoonlijk hebben ingelaten met het strafrechtelijk onderzoek naar Poch.