De Koninklijke Marechaussee heeft maandagochtend een touringcar met ongeveer 65 Moldaviërs onderschept bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. De 57-jarige chauffeur en 50-jarige bijrijder, beiden ook afkomstig uit Moldavië, zijn aangehouden op verdenking van mensensmokkel, aldus een woordvoerder van de Marechaussee.

Medewerkers van het asielzoekerscentrum schakelden de Marechaussee in toen ze een twintigtal personen vanuit de touringcar het terrein van het asielzoekerscentrum op zagen lopen. De bus stond ongeveer vijfhonderd meter van de ingang geparkeerd.

Alle inzittenden hebben asiel aangevraagd en zijn het vreemdelingentraject ingegaan. Onder de inzittenden waren volgens de Marechaussee veel kinderen. Of de verdachten ook asiel hebben aangevraagd, kon de woordvoerder nog niet zeggen.

De afgelopen weken zijn er in twee andere gevallen groepen asielzoekers uit Moldavië aangehouden door de Marechaussee. Volgens een woordvoerder is dit een nieuwe ontwikkeling. Onderzocht wordt of de zaken met elkaar in verband staan.

Op 11 november werden bij de Limburgse plaats Baexem elf Moldaviërs onderschept door de Marechaussee. De jongste asielzoeker was 3 jaar oud. Een 26-jarige man werd opgepakt op verdenking van mensensmokkel.

Een aantal dagen later op 16 november werd een busje met negentien Moldaviërs onderschept door de Marechaussee bij Ter Apel. Hier waren negen kinderen bij, onder wie baby's. Ook hierbij is een man aangehouden op verdenking van mensensmokkel.

