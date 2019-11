Leon van M. heeft dinsdag vijftien jaar cel opgelegd gekregen van de rechtbank in Rotterdam voor de moord op Caroline van Toledo, een 35-jarige vrouw uit het Zuid-Hollandse Oostvoorne. De vrouw werd in september 2005 dood aangetroffen in de kofferbak van een auto, waar ze in was gestopt alvorens het voertuig in brand was gestoken.

De rechtbank ziet bewezen dat Van M. de persoon is die Van Toledo, terwijl ze nog leefde, heeft vastgebonden en haar in de kofferbak heeft gestopt. Hierna is de brand gesticht.

Een motief is nooit duidelijk geworden, omdat de inmiddels veertigjarige man altijd heeft gezegd dat hij niet betrokken was bij de zaak. Hij was in 2007 ook een keer opgepakt, maar na negen maanden hechtenis was onvoldoende bewijs gevonden.

Meerdere getuigen hebben inmiddels verklaard dat Van M. tegen hen heeft gezegd dat hij verantwoordelijk is voor de moord op de vrouw. Ook is er na hernieuwd DNA-onderzoek een DNA-spoor van de man aangetroffen op de stropdas waarmee het slachtoffer was vastgebonden én wist de man precies hoeveel geld er was gepind van de rekening van Van Toledo na haar dood.

De rechtbank schetst dat Van Toledo in haar woning is gekneveld en daarna is weggenomen. Ook in haar huis was brand gesticht. Toen de hulpdiensten daar arriveerden na een brandmelding, was het slachtoffer al verdwenen.

De uitgebrande auto van Van Toledo. (Foto: Opsporing Verzocht)

OM eiste maximale straf van destijds

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste onlangs twintig jaar cel tegen Van M., wat ten tijde van de moord de maximale straf was voor dit delict.

"De rechtbank komt ook tot een langdurige gevangenisstraf maar vindt de maximum gevangenisstraf niet passend. Het feit dat het gaat om een coldcase zaak, die ruim veertien jaar geleden heeft plaatsgevonden, is een van de redenen waarom de rechtbank tot een lagere gevangenisstraf komt", aldus het vonnis.