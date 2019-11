Zorgprofessionals in Nederland verliezen bij het nemen van verregaande beslissingen over kinderen te vaak het belang van het kind uit het oog. Hierdoor raken veel kinderen tussen wal en schip, of worden zij een speelbal die van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Dat stelt Kinderombudsman Margrite Kalverboer in een rapportage die zij dinsdag presenteert op de verjaardag van het Kinderrechtenverdrag.

Heel vaak worden besluiten genomen op basis van financiële of praktische argumenten, en niet op basis van de vraag wat het beste voor het kind zou zijn.

"Hoewel iedereen het beste wil voor kinderen, is het voor professionals soms lastig om bij belangrijke beslissingen te denken vanuit het kind", zegt Kalverboer. "Zij hebben te maken met regels, financiële beperkingen en druk vanuit de organisatie en de buitenwereld. De kernvraag bij alle beslissingen moet zijn: wat heeft dit kind nodig en hoe gaan wij dat realiseren?"

Kalverboer presenteert dinsdag een vierstappenplan voor professionals om deze prioriteiten niet uit het oog te verliezen.

"Ik kom in mijn werk ongelooflijk veel kinderen tegen die maar verplaatst worden, of die dingen zijn toegezegd die vervolgens niet worden nagekomen", aldus Kalverboer in een interview in het NOS Radio 1 Journaal. "De basis is simpel: gebruik het Kinderrechtenverdrag als kompas in de jeugdzorg. Stel eerst vast wat het beste is voor het kind. Alle andere vragen, over betaling of wie de verantwoordelijkheid draagt, komen daarna."

Een snoeihard rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) constateerde begin oktober dat de overheid onvoldoende verantwoordelijkheid neemt om verwaarloosde en mishandelde kinderen te beschermen en te helpen. Zij moeten doorgaans acht maanden wachten op hulp als zij daar om vragen.

'Kinderen zijn hier gelukkig, zolang ze geen pech hebben'

De rechter tikte de Nederlandse Staat twee weken geleden op de vingers omdat Nederland 56 kinderen van Nederlandse IS'ers niet uit Syrië terug wil halen. En ook met het rapport van de Kinderombudsman over Zwarte Piet, een traditie die volgens Kalverboer "bijdraagt aan pesten, uitsluiting en discriminatie" en dus in strijd is met het Verdrag voor de Kinderrechten dat Nederland heeft ondertekend, heeft de overheid niets gedaan.

UNICEF-hoogleraar kinderrechten Ton Liefaard constateert dinsdag in de Volkskrant ook dat Nederland zijn verantwoordelijkheid niet neemt als het om kinderrechten gaat. Kinderen zijn gelukkig zolang ze geen pech hebben, stelt hij. "Als je in Nederland zorg nodig hebt, of je bent hier niet geboren, of je kunt niet zomaar meedoen vanwege de sociale positie van je gezin, dan is Nederland helemaal niet zo mooi voor je. Dan is het erop of eronder."