De aanpak van zware misdaad en terrorisme in Nederland wordt ernstig belemmerd door een hooglopende vertrouwenscrisis tussen politieagenten van de Landelijke Eenheid. Dat schrijft NRC maandagavond.

Agenten klagen tegenover de krant over vriendjespolitiek, wegkijkgedrag, machtsmisbruik gesjoemel met declaraties en discriminatie door leidinggevenden van de politie.

Ruzies die al maanden sluimeren zijn onlangs tot een uitbarsting gekomen. De Landelijke Eenheid van de politie is belast met de aanpak van de zware criminaliteit en terrorisme. De teamchef van de afdeling die gaat over de internationale informatie-uitwisseling zit sinds een maand thuis na een arbeidsconflict en heeft geen vertrouwen meer in de leiding van de Eenheid. Hij was onder meer verantwoordelijk over twee belangrijke operaties die de Nederlandse agenten uitvoeren in Spanje en Colombia tegen de smokkel van cocaïne.

De aanstelling afgelopen vrijdag van een andere teamchef als verbindingsofficier in Polen viel ook niet goed. Volgens collega's maakt deze teamchef zich regelmatig schuldig aan discriminatie van Turkse en Marokkaanse collega's.

Ook het inlichtingenwerk is onprofessioneel, aldus de werknemers van de Landelijke Eenheid. Daardoor zouden twee informanten om het leven zijn gekomen omdat hun identiteit uitlekte naar de onderwereld.

Roep om onafhankelijk onderzoek

Plaatsvervangend hoofd Landelijke Eenheid Willem Woelders zegt dat er enkele disciplinaire onderzoeken lopen naar plichtsverzuim. Ook gaat hij een verbeterprogramma ontwikkelen om het vertrouwen binnen de inlichtingendienst te herstellen.

Minstens vijftien agenten van de Landelijke Eenheid hebben hun zorgen over de afhandeling van hun klachten gemeld bij de politievakbonden. Die willen dat korpschef Erik Akerboom een onafhankelijk onderzoek laat uitvoeren.