Tijdens een grensoverschrijdende drugsactie is vorige week een vrouw aangehouden die 144 bolletjes cocaïne smokkelde door deze in haar lichaam te verstoppen, meldt de federale politie maandag. Een scan in het ziekenhuis onthulde de 1,152 kilogram cocaïne, wat volgens agenten een straatwaarde vertegenwoordigt van tenminste 57.600 euro.

Aan de dagenlange actie deden politie- en douanediensten uit de Benelux-landen en Frankrijk mee. De vrouw uit Frans-Guyana werd gecontroleerd toen zij met een Thalys-trein van Antwerpen naar Rotterdam wilde reizen.

De grootste vondst werd gedaan op de E19 ter hoogte van het Belgische Minderhout. Een Belgische man werd daar aan de kant gezet terwijl hij ruim 8 kilo marihuana vervoerde, met een straatwaarde van tenminste 80.000 euro, aldus de politie.

Later zou ook een Nederlandse automobilist op de E19 worden aangehouden die ruim 56.000 euro had verstopt in een verborgen ruimte in zijn auto.

In totaal hebben de veiligheidsdiensten 1.309 voertuigen en 1.659 personen gecontroleerd. Zo'n 11 procent van hen (183 personen) was in het bezit van drugs. Tien personen zijn aangehouden en evenveel voertuigen zijn in beslag genomen.