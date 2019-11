De politie heeft maandag harddrugs en een grote hoeveelheid chemicaliën aangetroffen in het Brabantse Berghem. De huiszoekingen maken deel uit van een groot onderzoek naar criminele activiteiten op een woonwagenkamp in Oss.

Op twee plekken in het Berghem zijn maandag huiszoekingen gedaan. Daarbij werden, naast harddrugs en de grote hoeveelheid chemicaliën, ook materialen aangetroffen die volgens de politie voorkomen in drugslaboratoria.

De huiszoekingen zijn onderdeel van een grootschalig onderzoek op een woonwagenkamp in Oss, waarbij op 13 november nog drie criminele "kopstukken" werden gearresteerd. De mannen van 26, 48 en 55 jaar worden verdacht van drugshandel op grote schaal. Een van de verdachten is Martien R., die eerder in verband werd gebracht met een liquidatie en meerdere aanslagen op het leven van zijn ex-vriendin.

In ondergrondse ruimtes op het woonwagenkamp werden automatische vuurwapens en drugs aangetroffen. In een van de woningen werd een grote hoeveelheid contant geld gevonden.