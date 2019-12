Ahmed Aboutaleb wil een derde termijn als burgemeester van Rotterdam, maakt hij woensdag bekend op de website van de gemeente. De burgervader wil het ambt graag nog tot 2027 uitoefenen.

"Ik bruis nog van de ideeën en heb er de energie en kracht voor. Na een zorgvuldige afweging besloot ik daarom nog een poos te willen blijven", aldus de burgervader.

De burgemeester zegt de komende jaren nog een bijdrage te willen leveren aan verschillende grote ontwikkelingen in de stad, zoals de zeven jaar durende renovatie van Museum Boijmans van Beuningen en een schone haven. Of Aboutaleb ook door mag gaan voor een derde termijn, wordt besloten door de Rotterdamse gemeenteraad en de commissaris van de Koning.

De burgemeester had eerder al in de media aangegeven dat hij eind 2019 bekendmaakt of hij een derde termijn als burgervader van de stad ambieert of dat hij gaat stoppen na zijn tweede termijn. In een uitzending van Buitenhof vertelde hij begin dit jaar voorlopig niet uitgekeken te zijn op de functie. Zijn tweede termijn duurt nog tot 1 januari 2021.

Afgelopen januari vierde Aboutaleb zijn tienjarig jubileum als burgemeester van Rotterdam. Op 5 januari 2009 trad hij aan als nieuwe burgervader van de stad. Hij was de opvolger van Ivo Opstelten.