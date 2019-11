De man die verdacht wordt van meerdere moorden en pogingen daartoe door het toedienen van insuline, is bij het injecteren in twee gevallen vastgelegd op camera. Dat is maandag duidelijk geworden in de rechtbank van Rotterdam waar de strafzaak tegen Rahiied A. dient.

Uit de camerabeelden blijkt dat A. de twee vrouwen in oktober en november 2017 mogelijk vaker insuline heeft toegediend dan wat hij tegen de politie heeft verklaard.

De camera's hingen met toestemming van de familie op de kamers van de vrouwen in 't Huys te Hoecke in Puttershoek, een zorginstelling waar A. werkzaam was. Een van de vrouwen overleefde het toedienen van de insuline niet.

Tegen de politie verklaarde A. over beide gevallen dat hij wilde laten zien dat hij handelend kon optreden. Hij wilde de slachtoffers eerst ziek maken en daarna adequaat optreden zodat hij complimenten zou krijgen.

In gesprek met een psycholoog en psychiaters zei A. soortgelijke dingen. Het was saai op zijn werk en hij wilde actie. Hij dacht de vrouwen actief te kunnen maken door het toedienen van insuline. De man wilde laten zien dat hij een echte arts was.

Rechtbank twijfelt aan verklaringen man

De rechtbank twijfelt aan zijn verklaringen omdat deze niet overeenkomen met de camerabeelden. Zo zegt hij de overleden vrouw maar één keer te hebben geïnjecteerd, maar op beelden is te zien dat hij het slachtoffer vaker iets toedient.

Ook zijn elf huidperforaties op het lichaam aangetroffen, waarvan vier waarschijnlijk door het gebruik van een insulinepen. De man greep daarnaast ook niet handelend in. De vrouw stierf een dag na de injecties op 20 oktober 2017 aan een hersenbloeding.

Een kleine twee weken later, op 1 november, diende A. opnieuw zonder medische noodzaak morfine toe. Zijn uitleg hierover aan de politie is hetzelfde: hij wilde laten zien dat hij handelend kon optreden als het misgaat.

Bloedonderzoek duidt er echter op dat de honderdjarige vrouw veel vaker is ingespoten met insuline dan A. heeft verteld. Ook zijn verklaring dat hij niet wist dat het onjuist toedienen van insuline gevaarlijk was, wordt in twijfel getrokken. Zo zijn oud-docenten van de man gehoord en die noemen zijn verhaal ongeloofwaardig.

Gevraagd naar een reactie op al deze constateringen bleef A. zwijgen. Eerder op de dag beriep hij zich op advies van zijn advocaat op zijn zwijgrecht.

Man zou gebruikte insulinepennen hebben gestolen

Het onwel worden van de vrouw in november was reden om aangifte te doen tegen A. Na uitgebreid onderzoek worden de man in totaal vier moorden en acht pogingen daartoe ten laste gelegd. In één geval is dat zowel een poging tot moord als de uiteindelijke moord.

Ook wordt hij verdacht van diefstal. De insulinepennen die hij gebruikte zou hij hebben gestolen.