De meeste incidenten binnen voetbalstadions hebben nog altijd te maken met het gebruik van vuurwerk, blijkt maandag uit een jaarverslag van het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV). Ook is het aantal incidenten met vuurwerk in de omgeving van stadions licht toegenomen.

Volgens het jaarverslag is er een kleine afname van geweldsincidenten binnen en buiten stadions. Ook het aantal incidenten met vuurwerk binnen stadions is iets afgenomen. In het seizoen 2017/2018 ging het om 183 gevallen en in het seizoen 2018/2019 om 150.

Het aantal incidenten met vuurwerk buiten stadions is wel toegenomen. Het afgelopen jaar waren dat er 102, het jaar daarvoor waren het er nog 94. Van de incidenten vonden er 51 plaats rond een Eredivisie-wedstrijd.

Het CIV publiceert ieder jaar een overzicht met cijfers over de inspanningen van de politie, opgelegde maatregelen, incidenten en strafbare feiten rond het betaald voetbal.

De cijfers laten zien dat vuurwerk nog steeds met afstand de grootste veroorzaker van incidenten is. Daarna volgt bekogeling. Het afgelopen jaar was er in stadions 96 keer sprake van bekogeling.

Minder ingrijpende wedstrijden en beperktere politie-inzet

Volgens de CIV is het aantal voetbalgerelateerde incidenten de afgelopen jaren afgenomen. Ook zijn de incidenten minder heftig. Daardoor worden bij veel wedstrijden minder ingrijpende maatregelen genomen en hoeven er minder agenten ingezet te worden.

Ondanks de verbeteringen blijven veel maatregelen volgens het CIV nodig. Zo moest Ajax afgelopen zomer nog 25.000 euro aan boetes betalen nadat supporters vuurwerk hadden afgestoken tijdens de bekerfinale tegen Willem II en de kampioenswedstrijd tegen De Graafschap.