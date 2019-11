Een automobilist is maandagochtend om het leven gekomen door een ongeluk op de A2 bij Eindhoven. Een Poolse vrachtwagenchauffeur, die zelf ook gewond is geraakt, is aangehouden. Hij is vanwege zijn verwondingen eerst naar het ziekenhuis gebracht.

De politie verdenkt de chauffeur ook van het veroorzaken van een ongeluk dat eerder op maandagochtend plaatsvond op de A67 bij Eersel. Daarbij raakte niemand gewond.

Het ongeluk op de A2 gebeurde aan het einde van de ochtendspits bij knooppunt De Hogt. Het slachtoffer, vermoedelijk een vrouw, reed tussen twee vrachtwagens toen het tot een kop-staartbotsing kwam.

Vanwege het ongeval is de hoofdrijbaan richting Eindhoven afgesloten vanaf knooppunt Leenderheide. Verkeer kan wel via de parallelbaan (N2) rijden, meldt de ANWB.

Ook het verkeer op de A67 vanuit Venlo komt voor Eindhoven in de file terecht vanwege het ongeluk op de A2. De ANWB adviseert automobilisten die vanuit het zuiden komen om te rijden via de A73.

De verkeerspolitie doet momenteel onderzoek op de A2. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg tot 14.00 uur dicht blijft.