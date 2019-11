Een op Terschelling aangespoeld lichaam is na 66 jaar alsnog geïdentificeerd. Uit DNA-onderzoek is gebleken dat het lichaam van Andries Penning uit Maassluis is, kapitein van de kustvaarder Westland. Het schip verging in de nacht van de Watersnoodramp in 1953 op de Noordzee.

Het lichaam van Penning spoelde in 1953 aan op het strand in Terschelling, drie maanden na de nacht van de Watersnoodramp. Omdat het lichaam niet direct geïdentificeerd kon worden, werd het anoniem begraven op het eiland.

Na een bezoek aan het Wrakkenmuseum op Terschelling, waar het wrak van het schip Westland staat, meldde de 69-jarige zoon van Penning zich bij de politie om DNA af te staan. In september kon het lichaam van Penning op basis van het afgestane DNA worden geïdentificeerd.

De kustvaarder Westland, het schip waarvan Penning kapitein was, verging in de nacht van 30 januari 1953 toen het terechtkwam in een hevige storm. Door deze storm vergingen meerdere schepen op de Noordzee, en braken uiteindelijk de dijken in Zeeland en Zuid-Holland, waardoor grote delen van Zuidwest-Nederland onder water kwamen te staan. In totaal verdronken 1863 mensen tijdens de Watersnoodramp.

Identificatie-onderzoek naar onbekende doden

In 2018 startten deskundigen van de politie een identificatie-onderzoek naar 28 niet-geïdentificeerde personen die tijdens de Watersnoodramp om het leven kwamen.

Het onderzoek werd opnieuw opgezet omdat de eerste en tweede generatie overlevenden van de Watersnoodramp, de groep waarbij de kans op een DNA-match het grootst is, steeds ouder worden. Volgens een forensisch onderzoeker bij de politie Zeeland-West Brabant, is het onderzoek "voor velen de laatste kans om familie terug te vinden".