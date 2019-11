Rahiied A. heeft maandag in de rechtbank van Rotterdam gezegd op advies van zijn advocaat te zwijgen over de verdenking dat hij in 2016 en 2017 elf mensen onnodig insuline heeft toegediend met vier sterfgevallen tot gevolg.

De inmiddels 23-jarige man wilde zelfs geen antwoorden geven over zijn opleiding tot zorgmedewerker. Uit het strafdossier blijkt dat de man nooit zijn diploma heeft gehaald en zeker negen keer is weggestuurd van zijn stageplek.

De man is erg zenuwachtig en schermt zijn gezicht af van het publiek. Op zijn tafel heeft hij om onbekende reden een Playmobil-poppetje staan.

A. was werkzaam als stagiair en invalkracht in verschillende verzorgingshuizen. Toen een vrouw, die onder zijn zorg viel, in november 2017 onwel werd in zorginstelling 't Huys te Hoecke in Puttershoek, werd er aangifte gedaan tegen de man. Ook een eerder overlijdensgeval in diezelfde instelling werd hem aangerekend.

In het onderzoek naar A., dat twee jaar duurde, werden meerdere mensen opgegraven om te kijken of zij mogelijk door toedoen van A. zijn gestorven. Dat resulteerde uiteindelijk in een tenlastelegging tegen de man van vier moorden en acht pogingen daartoe. In één geval is dat zowel een poging als de uiteindelijke moord op de persoon.

Man ook verdacht van diefstal medicijnen en dossiers

Daarnaast wordt hij verdacht van diefstal van insulinepennen, medische dossiers van zijn slachtoffers en van vervalsing van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Voor de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak zijn acht dagen uitgetrokken.