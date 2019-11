In het onderzoek naar de sinds juni vermiste Johan Van Der Heyden (56) zijn afgelopen vrijdag twee minderjarige verdachten aangehouden. In de nacht van zaterdag op zondag werd ook een dertigjarige man aangehouden, zo meldt de politie zondag.

De politie verdenkt de twee minderjarigen en de dertigjarige verdachte van betrokkenheid bij de verdwijning van de Belg. De drie worden momenteel verhoord.

De dertigjarige verdachte werd in de nacht van zaterdag op zondag door een arrestatieteam aangehouden in het Brabantse dorp Hoogerheide. Volgens de politie heeft de man geen vaste woon- of verblijfplaats. Over de twee verdachten die vrijdag zijn aangehouden maakt de politie niets bekend. Dit in verband met hun leeftijden.

Ten tijde van de aanhoudingen heeft de politie verschillende zoekingen gedaan. Hierbij zijn spullen in beslag genomen.

Buurtonderzoek in Steenbergen leverde nieuwe informatie op

Op woensdag 6 november heeft er een buurtonderzoek plaatsgevonden in het Brabantse Steenbergen. Uit dit onderzoek is nieuwe informatie gekomen, onder andere over de bus waarin Van Der Heyden reed toen hij verdween.

Het busje zou aan de Schansdijk in Steenbergen geparkeerd hebben gestaan voordat het leeg werd aangetroffen in Den Bosch.

Inmiddels zijn er in totaal zes verdachten aangehouden in het onderzoek. Begin oktober werden een Nederlandse vrouw en haar achttienjarige dochter op een woonwagenkamp in Steenbergen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning.

Ook zit sinds juli een Belgische vrouw vast. Volgens Belgische media gaat het om Wanda V.R., een 39-jarige prostituee uit Zoersel. Van Der Heyden zou een relatie met haar hebben gehad.

Van Der Heyden verdween vanuit het Belgische Lint

Van Der Heyden vertrok op 2 juni vanuit het Belgische Lint en is sindsdien niet meer gezien. Kort na zijn verdwijning is zijn busje, een Peugeot Boxer, met een camera vastgelegd toen het in de richting van Bergen op Zoom reed.

De Nederlandse politie werkt samen met de Belgische politie in het onderzoek naar de verdwenen 56-jarige man.

Omdat de politie sterke vermoedens heeft dat er mensen zijn die meer weten van de verdwijning van de Belg, heeft de hoofdofficier van Justitie in Breda een beloning van 15.000 euro uitgeloofd.