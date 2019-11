De intochten van Sinterklaas die op zondag plaatsvonden in onder meer Amsterdam, Den Bosch, Haarlem en Utrecht zijn overwegend rustig verlopen. De politie wist mogelijke botsingen tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet te voorkomen. Eén persoon is aangehouden in Den Bosch, wegens het gooien van stenen naar een politiebus.

De goedheiligman kwam rond 12.00 uur aan in Den Bosch en rond 13.00 uur in Amsterdam.

In de eerstgenoemde stad, waar actiegroep Den Bosch Kan Het tegen Zwarte Piet demonstreerde, staken voorstanders van Zwarte Piet twee rookbommen af en probeerden zij bij tegenstanders te komen toen deze de stad wilden verlaten. De politie wist beide groepen uit elkaar te houden en zo mogelijke confrontaties te voorkomen. Ook de intocht in Utrecht is volgens de gemeente rustig verlopen.

De Sint en zijn pieten kwamen rond 12.00 uur aan in Den Bosch (Foto: Pro Shots)

Kick Out Zwarte Piet-voorman kijkt terug op geslaagde demonstratie

Kick Out Zwarte Piet-voorman Jerry Afriyie kijkt terug op een geslaagde demonstratie in Den Bosch. "We hebben onze stem kunnen laten horen. De aanwezige politie heeft het goed gefaciliteerd, zodat we niet gehinderd werden. Ik merk dat de agenten dit jaar hun best doen om het demonstratierecht overeind te houden, ondanks de constante dreiging van geradicaliseerde pro-Pieten. Wij hebben geen incidenten bemerkt."

"Er is een basis aan het ontstaan om wederzijds vertrouwen te kweken", zei Afriyie over de rol van de politie tijdens de demonstratie. "Volgende week gaan we weer op pad, en dan hopen we dat de burgemeesters van Rijswijk en Heerhugowaard zich op dezelfde manier zullen opstellen."

Aanhangers van anti-islamgroep Pegida kwamen naar de locatie waar de tegenstanders van Zwarte Piet demonstreerden en supporters van de harde kern van FC Den Bosch deelden verkleed als zwarte piet pepernoten uit.

Den Bosch-Excelsior stilgelegd na racistische leuzen

Het Keuken Kampioen Divisie-duel tussen FC Den Bosch en Excelsior is zondag tijdelijk stilgelegd nadat er racistische leuzen richting Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira werden geroepen. Ook werden er liedjes over zwarte piet gezongen.

De 24-jarige Moreira werd door een deel van de FC Den Bosch-aanhang meermaals racistisch bejegend. Na een half uur spelen in Stadion De Vliert besloot arbiter Laurens Gerrets het duel tijdelijk te staken.