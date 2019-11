De elf aanhangers van de anti-islamorganisatie Pegida die zaterdag bij de intocht van Sinterklaas in Apeldoorn werden gearresteerd, zijn allemaal weer op vrije voeten, meldt de politie. De demonstranten waren gekleed als Zwarte Piet en voldeden niet aan de instructies van de politie.

De aanhangers weigerden naar het aangewezen demonstratievak te gaan, liet de politie zaterdag al weten. Eén van de aangehouden personen is Pegida-voorman Edwin Wagensveld.

Naast de elf demonstranten werd ook een vrouw uit Rheden aangehouden, omdat zij een steekwapen bij zich had. Voorafgaand aan de intocht werden drie mannen aangehouden vanwege uitlatingen die zij deden op sociale media. De officier van justitie gaat nog besluiten of deze drie mannen moeten worden berecht.

De intocht van Sinterklaas in Apeldoorn is los van de aanhoudingen rustig verlopen. De goedheiligman kwam veilig aan in Apeldoorn en werd ontvangen door burgemeester Petra van Wingerden-Boers. Daarna maakte de Sint in een koets een rondtocht door de stad. Ruim 25.000 mensen bezochten de intocht en de televisie-uitzending trok 1,7 miljoen kijkers.

De politie heeft de tassen en jassen van personen die zich naar het terrein begaven wel extra gecontroleerd. Ook controleerden agenten de zakken van 'traditionele' zwarte pieten die niet bij de officiële intocht hoorden. Apeldoorn had dit jaar alleen roetveegpieten bij de intocht.

De intocht van Sinterklaas wordt ook op zondag in meerdere steden gevierd, waaronder in Amsterdam, Haarlem, Utrecht en Den Bosch.