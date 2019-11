In de buurt van Ten Apel is vrijdag een man opgepakt op verdenking van mensensmokkel omdat hij negentien Moldaviërs vervoerde in een busje, meldt de NOS.

Onder de negentien mensen zaten negen kinderen, waaronder baby's. In het busje was eigenlijk maar plek voor zes mensen. De negentien Moldaviërs hebben inmiddels asiel aangevraagd.

Bij de aanhouding kon niemand zich legitimeren, aldus de Marechaussee tegen de NOS. Daarom werd de chauffeur opgepakt. Hij verschijnt maandag voor de rechter.

Afgelopen maandag werd ook al een Nederlander aangehouden op verdenking van mensensmokkel die in het gezelschap was van een groep Moldaviërs. Ook daar zaten veel kinderen bij en ook zij hebben asiel aangevraagd,