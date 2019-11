Een achttienjarige man is vrijdag rond 22.10 uur gewond geraakt bij een steekpartij voor studentenvereniging Albertus Magnus op de Brugstraat in Groningen. De politie heeft een 54-jarige verdachte aangehouden.

Het slachtoffer is aan zijn verwondingen behandeld bij een huisartsenpost.

De verdachte zit vast. De politie onderzoekt zijn betrokkenheid bij het incident.

Het is volgens een politiewoordvoerder nog onbekend of het slachtoffer en de verdachte elkaar kennen. Ook de aanleiding voor het steekincident is nog onduidelijk.