De politie heeft donderdag en vrijdag in totaal drie mannen aangehouden vanwege uitlatingen die zij online hebben gedaan over de sinterklaasintocht in Apeldoorn van zaterdag.

Het gaat om twee mannen uit Utrecht en een man uit Leiden. Zij zijn opgepakt voor bedreiging, opruiing en/of het verspreiden van opruiende teksten. De mannen zijn overgebracht naar een politiebureau en zitten zolang het onderzoek nog duurt vast.

Volgens de NOS zijn de mannen anti-Zwarte Piet-activisten. Eén van de verdachten zat al eerder vast tijdens sinterklaasintochten, omdat hij dreigde Sinterklaas iets aan te doen.

Ook kreeg hij in september een geldboete en een week voorwaardelijk cel opgelegd vanwege een bewerkte foto van Sinterklaas. Op die foto was de Sint in een auto te zien als de vermoorde Amerikaanse president John F. Kennedy. De rechter vatte dat op als een doodsbedreiging.

Eerder deze week werd ook al een man uit Den Haag opgepakt omdat hij op sociale media dreigde zichzelf op te blazen om zo op te komen voor de sinterklaastraditie.