Een 73-jarige man is dinsdag in Kerkrade aangehouden omdat hij vermoedelijk in de jaren tachtig commandant en hoofd politieke zaken was van de Pul-e-Charkhi-gevangenis in de Afghaanse stad Kaboel.

In de Pul-e-Charkhi-gevangenis werden op grote schaal oorlogsmisdrijven gepleegd. De gevangenen, die vaak ten onrechte gevangen werden gehouden, werden geschopt, geslagen, gemarteld en geëxecuteerd.

De man heeft zich vermoedelijk onder een valse naam laten inschrijven toen hij in 2001 naar Nederland kwam. Hij kreeg vervolgens een Nederlandse nationaliteit.

De rechter-commissaris heeft de man voor twee weken in bewaring gesteld.