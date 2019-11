Het dertienjarige meisje uit Den Haag dat sinds woensdag werd vermist, is aangetroffen. Ze verkeert in goede gezondheid, zo laat de politie weten.

Voor het meisje werd een Vermist Kind-alert uitgestuurd. Ze was na school naar huis gefietst met een vriendin, nam afscheid en was vervolgens niet meer gezien.

Het is niet bekend waar ze is aangetroffen en waarom ze woensdag niet was thuisgekomen. De politie bedankt iedereen voor het uitkijken naar het meisje.

Een Vermist Kind Alert is een 'afgeslankte' versie van AMBER Alert en wordt verspreid als de politie zich ernstig zorgen maakt over het welzijn van een kind, maar er geen sprake is van levensgevaar.