De man die gisteren werd opgepakt op het station in Eindhoven, is aangehouden voor betrokkenheid bij een schietpartij in Dordrecht op 18 oktober. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie vrijdag aan NU.nl.

Volgens een woordvoerder is de man de derde verdachte die is aangehouden voor een schietpartij op de Zuilenburg in Dordrecht. Bij de schietpartij raakte een zeventienjarige jongen uit Dordrecht gewond.

Door de aanhouding van de man heeft het treinverkeer rondom de Brabantse stad enkele uren stilgelegen. De politie doorzocht onder anderen met zwaarbewapende eenheden een trein die uit de richting Rotterdam en Den Haag kwam. Inzittenden mochten de trein niet verlaten en moesten van de politie hun handen omhoog doen.

Na een half uur mochten de treinreizigers weer naar buiten, en rond 19.40 uur werd het treinverkeer weer hervat.