Amsterdamse basisscholen die een ouderbijdrage van boven de 225 euro vragen, krijgen vanaf aankomend schooljaar geen subsidie meer van de gemeente. Dat bevestigt de woordvoerder van onderwijswethouder Marjolein Moorman vrijdag in gesprek met NU.nl.

De vrijwillige ouderbijdrage mag geen rol spelen in de keuze voor een basisschool, vindt Moorman. De maatregel volgt nadat moties om de subsidie te stoppen in 2018 en 2019 werden aangenomen door de raad.

Scholen met een te hoge ouderbijdrage krijgen vanaf augustus 2020 geen subsidie meer voor bijvoorbeeld vakleerkrachten cultuur, vakleerkrachten bewegingsonderwijs, onderwijsondersteunend personeel en begeleiders van zijinstromers.

Per 1 januari 2021 wil Moorman de vrijwillige ouderbijdrage halveren naar 112 euro per jaar per kind. Dat idee wordt gesteund door het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO), de koepelorganisatie van schoolbesturen in Amsterdam. De meeste schoolbesturen staan achter de halvering.

'Onacceptabel dat ouderbijdrage drempel vormt'

"We hebben een heel mooi systeem van gratis onderwijs", vertelt Moorman aan de Amsterdamse nieuwszender AT5. "Maar je ziet dat die ouderbijdrage toch een enorme drempel vormt voor ouders om naar bepaalde scholen te gaan en ik vind dat eigenlijk onacceptabel, onafhankelijk van het inkomen van hun ouders."

Moorman doelt voornamelijk op scholen als de Eerste Openluchtschool, de Peetersschool en de Willemsparkschool, waarbij de vrijwillige ouderbijdrage rond de 700 euro ligt. Zij kiezen voor zo'n groot bedrag omdat ze extra lessen aan de leerlingen willen kunnen aanbieden, zoals dans- en muziekles.