Het wegverkeer was in 2018 goed voor 17 procent van de totale hoeveelheid kooldioxide (CO2) die in Nederland werd uitgestoten. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De totale CO2-uitstoot van het wegverkeer in 2018 lag ruim 2 procent hoger dan een jaar eerder. Vergeleken mety 1990 is de uitstoot met ruim 28 procent toegenomen.

Van de uitgestoten kooldioxide door het wegverkeer nemen personenauto's 62 procent voor hun rekening. Zware vrachtvoertuigen en bussen zijn voor 20 procent verantwoordelijk.

Het CBS heeft berekend dat Nederlandse motorvoertuigen (exclusief motor- en bromfietsen) in 2018 in totaal ruim 150,6 miljard kilometer hebben afgelegd, een stijging ten opzichte van 2017 van 1,4 procent.

Meer elektrisch, minder hybride

Volledig elektrisch aangedreven personenauto's reden in 2018 in totaal 649 miljoen kilometer, een half procent van het totaal aantal autokilometers maar wel bijna een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Plug-in hybrides die zowel elektrisch als op stroom kunnen rijden waren goed voor bijna 2,6 miljard kilometer in 2018, een daling van 3,3 procent vergeleken met 2017.

Nederlandse bestelauto's reden in 2018 samen bijna 18,4 miljard kilometer, een stijging van 4,2 procent. Er zijn meer bestelauto's bijgekomen en ze rijden ook nog eens meer, berekent het CBS. De meeste kilometers worden gereden door bestelbusjes van bouwbedrijven, gemiddeld 18,6 duizend kilometer over heel 2018.

Forse stijging verkeersdoden

Volgens het CBS zijn in 2018 678 mensen om het leven gekomen in het verkeer, 12 procent hoger dan in 2017, toen er 613 doden te betreuren waren. Het is de grootste toename sinds 1989. Vergeleken met twintig jaar geleden is het aantal dodelijke slachtoffers van verkeersongevallen met 40 procent afgenomen.