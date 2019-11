De politie Den Haag is op zoek naar Goiia Aresini uit Den Haag. Het dertienjarige meisje is voor het laatst gezien op woensdag 13 november toen zij met een vriendin van school naar huis fietste. De politie heeft donderdag een Vermist Kind Alert uitgegeven.

Het meisje vertrok woensdag om 14.10 uur samen met een vriendin van het Sint-Maartenscollege in Voorburg. Op de Laakkade in Den Haag hebben zij elkaar gedag gezegd, waarna ze allebei een andere kant op zijn gefietst. Het meisje wordt sindsdien vermist.

Goiia Aresini heeft donkerblond lang haar en groene ogen. Ze droeg woensdag een zwarte spijkerbroek, een zwart shirt en een roze jas. Ze fietste op een zwarte omafiets met een rek voorop en had een roze schooltas van Adidas bij zich.

Een Vermist Kind Alert is een afgeslankte versie van AMBER Alert en wordt alleen verspreid als de politie zich ernstig zorgen maakt over het welzijn van een kind. Er worden dan geen meldingen naar smartphones gestuurd, maar wel naar bijvoorbeeld tankstations en supermarkten die het bericht in de winkel kunnen delen.