Een speciaal team van de politie heeft donderdagavond een "gesignaleerd persoon" aangehouden op station Eindhoven. Het treinverkeer van en naar de Brabantse stad werd op last van de politie enkele uren stilgelegd.

De politie zocht onder meer in een trein. Ook zijn twee perrons ontruimd en afgezet. Het is onduidelijk waar de verdachte precies is aangehouden. Ook is niet duidelijk waarvan hij verdacht wordt.

Op sociale media was te zien hoe zwaarbewapende eenheden door de rijtuigen van de trein liepen. Inzittenden mochten de stilstaande trein niet verlaten en moesten van de politie hun handen omhoog doen. Na zeker een half uur liet de politie de treinreizigers naar buiten gaan.

De trein was afkomstig uit de richting van Rotterdam en Den Haag.

Rond 19.40 uur gaf de politie de sporen weer vrij en liet de NS weten dat het treinverkeer langzaam werd hervat. Er rijden nog wel veel minder treinen van en naar Eindhoven. Volgens een NS-woordvoerder kan het nog wel even duren voordat de treinen weer volgens de normale dienstregeling rijden.