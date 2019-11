Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen Bekir E. geëist voor de "gruwelijke" moord op de zestienjarige Humeyra op 18 december 2018 in Rotterdam.

"Moord, omdat E. heel goed besefte waar hij mee bezig was", aldus de officier. Voor deze verdenking moet voorbedachten raden bewezen zijn, en dat is volgens het OM duidelijk het geval.

"Een moord van de 'buitencategorie', omdat het leven van een minderjarige is beëindigd, en daarom hebben wij ook een levenslange straf overwogen." Het OM zei die niet te hebben geëist omdat "nooit het risico gelopen mag worden dat E. onbehandeld vrijkomt".

De officier van justitie zei dat nooit helemaal duidelijk is geworden met welk motief E. zijn ex-vriendin heeft omgebracht.

"Je zou uit zijn verklaringen kunnen destilleren dat hij kwaad was", aldus de officier. "Kwaad omdat Humeyra jonger was dan achttien en hij door sommigen als pedofiel werd gezien, of omdat hij het niet kon verkroppen dat het meisje de relatie had verbroken."

E. heeft meisje langdurig gestalkt

Humeyra en E. hadden in 2017 een kortstondige relatie die door het meisje beëindigd werd toen zij erachter zou zijn gekomen wat de leeftijd van de inmiddels 32-jarige E. was.

"En vanaf dat moment is het Humeyra nooit gelukt om van E. los te komen", vervolgde de officier. "De man stalkte haar en stuurde haar vele berichten die vrijwel zonder uitzondering gepaard gingen met een doodsbedreiging." Die bedreiging heeft E. volgens het OM uiteindelijk uitgevoerd.

E. werd ook verdacht van het ontvoeren van Humeyra, maar volgens de officier is dit door E. verzonnen zodat hij niet veroordeeld zou worden voor moord; dan zou er namelijk geen sprake zijn van een plan om haar te doden.

Man zegt onder invloed van drugs te zijn geweest

E. zelf verklaarde donderdag dat hij op de dag van de moord zowel softdrugs als cocaïne had gebruikt en dat hij daarom niet goed wist wat hij deed.

Hij was naar eigen zeggen niet van plan om Humeyra dood te schieten. Hij zou haar slechts een paar vragen hebben willen stellen, maar werd kwaad toen ze voor hem wegrende.