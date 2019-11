Deskundigen die Bekir E. hebben onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC) schatten de kans hoog in dat de man zonder behandeling in herhaling valt. E. schoot op 18 december 2018 zijn ex-vriendin Humeyra dood in Rotterdam.

Bij de 32-jarige man is onder andere een persoonlijkheidsstoornis geconstateerd. Het rapport van het PBC werd donderdag besproken in de rechtbank van Rotterdam waar E. terechtstaat voor moord.

De man zou overmatig impulsief zijn en agressief worden bij tegengas. Daarnaast is zijn geweten ernstig verstoord en is hij verslavingsgevoelig. Het centrum adviseert dan ook om E. tbs met dwangverpleging op te leggen.

De man is niet tegen tbs, maar ziet er zelf geen heil in, "dat is slechts een dagbesteding". Daarnaast zou hij een volledig normaal persoon zijn zolang hij geen drugs gebruikt.

Man verklaart zeer wisselend over schietincident

Donderdag werd duidelijk dat Bekir E. zeer wisselend heeft verklaard over wat er nou precies is gebeurd op 18 december bij het Designcollege.

Dat de man Humeyra die dag iets na 13.00 uur heeft doodgeschoten, staat buiten twijfel, maar de man zegt dusdanig onder invloed te zijn geweest dat hij zich er weinig van kan herinneren.

Dit staat haaks op zijn verklaring tegenover de politie vlak na zijn daad. E. belde zelf de politie nadat hij Humeyra had doodgeschoten en toen hij werd aangehouden zei hij dat het meisje hem ernstig in verlegenheid had gebracht.

E. verklaarde dat Humeyra tegen hem had gezegd dat ze achttien was toen ze een relatie kregen. Ze bleek zestien. "Is ze dood?", vroeg hij aan de agent. "Ze moet niet fucken met mij".

In een door de politie afgeluisterd gesprek met zijn broer omschreef hij het doodschieten van Humeyra als een executie. Ook een getuige van het schietincident zegt dat E. doelbewust op het meisje afstapte nadat zij was gevallen. Van dichtbij schoot hij enkele malen op haar hoofd. Dit wordt bevestigd door camerabeelden. E. zegt zelf dat dit niet klopt.

Man omschrijft ontmoeting met Humeyra als toeval

Dat hij die 18 december bij het Designcollege was, omschreef hij donderdag als toeval. Hij moest een vriend daar afzetten. Het wapen had hij op zak omdat hij een conflict zou hebben met een motorclub. E. zou korte tijd bij No Surrender hebben gezeten.

Een getuige zegt echter dat E. eerder die dag om 11.00 uur ook al bij het Designcollege was. De jongen kan het zich nog herinneren omdat ze om een sigaret hadden gevraagd aan een man in een auto. De jongen herkende hem later als E.

E. vroeg wanneer alle leerlingen naar buiten zouden komen. Dit was om 13.00 uur. Op dat moment was E. weer bij het Designcollege waar hij Humeyra doodschoot.

Het Openbaar Minsterie (OM) komt vrijdag met de strafeis gevolgd door het verhaal van de verdediging.