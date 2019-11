Een van de auto's die is gebruikt voor het observeren van advocaat Derk Wiersum in aanloop naar de moord op de man, is in verband gebracht met 'het directe netwerk' van de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi. Dit meldt De Telegraaf donderdag op basis van meerdere bronnen.

De krant schrijft daarnaast dat de personen die de liquidatie aan het voorbereiden waren, een zogeheten 'safehouse' hebben gebruikt waar ze voor en na de moord ondergedoken hebben gezeten.

De recherche heeft eerder ontdekt dat er sinds augustus in ieder geval drie gestolen voertuigen zijn gebruikt om de woonomgeving van de advocaat in de gaten te houden. Twee van de auto's, een Volkswagen Transporter en een Renault Mégane, zijn getraceerd en in beslag genomen.

Wiersum werd op 18 september nabij zijn huis in de Amsterdamse wijk Buitenveldert doodgeschoten. Er wordt sterk rekening gehouden met het feit dat hij is vermoord omdat hij Nabil B., de kroongetuige in het proces tegen Taghi, bijstond.

Momenteel zit een man vast op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Wiersum. Hij zit nog altijd in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Er wordt verwacht dat meerdere aanhoudingen zullen volgen.